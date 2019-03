24/3: Valls no serà alcalde

ESTIC CONVENÇUT QUE Manuel Valls no serà el pròxim alcalde de Barcelona. Crec que, amb un consistori molt fragmentat, serà alcalde el cap de la llista més votada, perquè serà impossible ajuntar una majoria de tres o quatre partits per dur a l’alcaldia algú que no hagi quedat primer en vots. Amb una única excepció: Manuel Valls. És molt difícil que Valls sigui el candidat més votat, però si ho fos seria l’únic que aconseguiria fer cristal·litzar una majoria en contra seva. Tot i així, estic convençut que Valls farà una gran campanya, parlant poc o gens de Barcelona, però cantant les virtuts d’un pacte “constitucionalista” de Ciutadans, el PSOE i el PP, sense Vox i contra els independentistes. Certament, aquest pacte que Valls proposarà per terra, mar i aire és inimaginable a Barcelona. Però és imaginable a Espanya. Si més no -si l’aritmètica ho permet-, el pacte entre el PSOE i Ciutadans. Aquest és imaginable, desitjat per molts i acceptable per a Europa. Valls treballarà per aquest pacte, que no el duria a l’alcaldia de Barcelona, però que el podria fer ministre (un ministre important) en un govern espanyol presidit per un socialista que no seria Pedro Sánchez, amb el suport de Ciutadans i amb el 155 al programa. Aquest és l’objectiu.