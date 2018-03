26/3: 'La consciència'

LA DERIVA autoritària de l’estat espanyol està convertint el que en principi havia de ser una qüestió política que s’havia de resoldre políticament (el dret a decidir dels catalans) en una qüestió ètica que apel·la a la consciència individual de molts ciutadans. Hi ha Mossos que se’n van fer perquè volien participar en una policia democràtica al servei del poble. Hi ha periodistes que se’n van fer perquè creien en el dret a l’opinió lliure i en el deure a la veritat en els fets. Hi ha funcionaris que se’n van fer perquè volien servir la voluntat de la gent. Hi ha polítics que se’n van fer convençuts que totes les idees s’han de poder defensar sense violència. Són persones que poden pensar coses molt diferents sobre la independència de Catalunya, però a les quals l’opció repressora de l’Estat ha situat davant d’una pregunta personal: ¿estem fent el que honestament creiem que hem de fer? ¿Se’ns està demanant que actuem en contra de les conviccions per les quals vam triar la nostra manera de participar en la vida col·lectiva? Els dilemes polítics es resolen votant. Els dilemes personals es resolen decidint què fas i, sobretot, què no estàs disposat a fer. Cadascú té dret a la seva resposta. La situació interroga avui la consciència de tots.