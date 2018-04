A mi, la Legió!

Després de la Setmana Santa el PP està immers en la Setmana de Passió. Amb la sonora bufetada de la justícia alemanya a l'estat espanyol, amb els pressupostos empantanegats, amb Rivera disputant-li el nacionalisme espanyol de dretes i Cristina Cifuentes naufragant en la seva supèrbia, el que havia de ser un cap de setmana de recuperació del discurs a Sevilla, s'ha convertit en una olla a pressió. Mariano Rajoy l'impertorbable potser ja no ho està tant. Els moviments interns no passen desapercebuts. La imatge de quatre ministres davant d'un grup de fornits legionaris passejant un Crist crucificat mentre cantaven 'El novio de la muerte' en una processó a Màlaga no és menor. No és una demostració anecdòtica de l'Espanya més rància, és una demostració de força. María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, militaritzava els ministres de l'Interior, de Justícia i d'Educació (Catalá, Zoido i Méndez de Vigo). Les municipals s'acosten i Cospedal va obrir les jornades divendres afirmant que el PP "ha salvat Espanya de la fallida i de la rebel·lió". La secretària general del PP necessita una remuntada i vol capitalitzar l'aplicació del 155, que fins ara beneficia Ciutadans. Al PP se li està torçant Espanya. Només faltava la retransmissió de les misèries familiars de Letícia i Sofia davant d'un rei emèrit absent i d'un rei amb cara de pànic domèstic. L'ambient se li enrareix cada dia més a Rajoy.