M’AFEGEIXO a la resistència que ahir expressava Toni Soler a creure en els profetes més catastrofistes. Que, a més a més, són uns avantatgistes, perquè com que sempre hi ha alguna cosa que va malament, sembla que tinguin la raó. Em sumo a la confiança en la reacció vigorosa que es produirà. Som com una molla comprimida per la força del confinament que, el dia que s’afluixi, farà saltar les nostres capacitats amb una potència que no coneixíem fins ara. Ja hi ha moltes persones que, mentre acaben de fer el dol pel món d’ahir, saben que el que ve demanarà molt de treball de franc per a la comunitat i molta generositat d’esperit, vull dir la disposició a superar els mil inconvenients que ens esperen amb equilibri entre l’exigència dels nostres drets i l’oferiment de les nostres mans.