El Brexit segons Anna Bosch

La mirada de la periodista Anna Bosch (TVE) sempre t'acosta a la realitat des d'un rigor escrupolós però amb la personalitat i la sensibilitat d'algú que té cura pels detalls i un enorme coneixement dels temes de què parla.

Dijous a la nit, a La 2, a l'espai 'En portada' van emetre 'La frontera del Brexit'. Fa mesos que sentim parlar del Brexit amb múltiples teories, fins al punt que s'ha convertit en un bucle amb dimensions de telenovel·la. Amb aquest reportatge, Anna Bosch ha posat la lupa en el Brexit sobre el terreny i en el lloc més delicat: ha recorregut els cinc-cents quilòmetres de frontera que separen la República d'Irlanda, que es mantindrà a la Unió Europea, d'Irlanda del Nord, que en sortirà. Una carretera amb dos-cents encreuaments i murs veïnals que zigzagueja entre els dos territoris.

'La frontera del Brexit' és una amalgama perfecta de qüestions polítiques, però també culturals i identitàries

El reportatge recull els casos de les persones que patiran les conseqüències d'aquesta nova divisió: un home que té una benzinera i li queden els sortidors a Irlanda i la botiga i el caixer al Regne Unit, un ramader que veu com els seus camps de pastura queden dividits, dones malaltes de càncer que reben el tractament en hospitals que quedaran més enllà de la nova frontera... Pateixen per l'aplicació de nous aranzels, per la pèrdua de subsidis de la Unió Europea, pel final d'acords sanitaris, per la reaparició de conflictes entre catòlics i protestants després d'un procés de reconciliació que encara està en marxa.

Però, més enllà de les qüestions tècniques, aquesta nova divisió del territori suposa la reaparició d'antigues pors: controls fronterers, presència de l'exèrcit i, per tant, presència d'armes que revifa els traumes de la violència i el terrorisme que arrossega la gent que viu en aquest límit.

El reportatge compta amb una postproducció pel que fa a grafismes molt ben integrada en el relat periodístic, que de manera subtil i elegant remarca visualment la divisió del país, l'arbitrarietat d'una línia que no té en compte la vida quotidiana de les persones. I, alhora, a través d'imatges d'arxiu, el reportatge sap donar, de manera magistral, el context històric i, sobretot, psicològic i emocional que suposa afrontar aquest nou repte.

'La frontera del Brexit' és una amalgama perfecta de qüestions polítiques, però també culturals i identitàries. Anna Bosch conclou sobre aquest repte per a les dues Irlandes: "És un repte per al futur i hi han de fer front quan el present encara és fràgil i el passat massa proper i traumàtic". Val la pena que recupereu el reportatge perquè, davant la trituradora informativa de l'actualitat britànica, la mirada d'Anna Bosch sap convertir la complexitat en un relat honest i impecable fent de les històries més senzilles la reflexió més clara i completa sobre el Brexit que encara no us havien donat a la televisió.