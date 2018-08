L’embolic de la Melero

Des de fa anys que l'Helena Garcia Melero publicita el telèfon d’informació de la Generalitat, el 012, i ens explica tota mena de serveis i avantatges que ens facilita l’administració pública: la borsa de treball del personal docent, el pla pel dret a l’habitatge, la funció del Síndic de Greuges, la finalitat de l’Agència Tributària, ajudes a empreses, possibilitats per als joves a l’atur... L’hem vist a tot arreu: a la platja, al gimnàs, fent 'running', a les portes d’una escola, al carrer o a les oficines d’algun servei de l’administració. Els anuncis han acabat sent tan populars que fins i tot el 'Polònia' els ha parodiat, amb la Melero estressada, contestant telèfons i oferint tota mena de serveis surrealistes a la ciutadania.

Ara resulta que, paral·lelament als anuncis del 012, la Melero anuncia també la marca de congelats La Sirena. El mateix dia la pots veure comunicant-nos quines ajudes hi ha per a les dones amb pocs recursos i després apareix en una botiga obrint una nevera i dient que La Sirena ens ho posa fàcil per “tornar al menjar saludable després de les vacances”. El creuament de cables de l’espectador és immediat, ja que al principi et penses que es tracta d’un nou anunci del 012 i que els consells que et dona són de caràcter oficial. L’audiència associa la imatge de la Melero a la informació de la Generalitat, mentre ella, amb la seva cantarella característica, ens parla del lluç austral i les verdures per a tota la família. Es produeix una situació estranya perquè, dit per la Melero, sembla que els productes de La Sirena hagin de tenir alguna mena d’avantatge per al ciutadà.

Que els periodistes exerceixin d’anunciants és de dubtosa ètica professional, i més si treballen a la televisió pública. Confon l’audiència entre el que és informació i el que és publicitat. Amb tot, que l'Helena Garcia Melero publiciti el 012 no és tan greu perquè es tracta d’informació oficial de la Generalitat i, per tant, no té un valor comercial sinó d’interès públic que ho fa admissible. Ara bé, si a la vegada anuncia congelats La Sirena, la barreja és absoluta. La confusió entre el que és publicitat de tipus comercial i la informació de caràcter oficial és absoluta. Tot i que a la part superior esquerra de la pantalla hi apareix un rètol que diu "Publicitat", el format de l’anunci de La Sirena és molt similar: la Melero es passeja per la botiga mentre ens informa de les bondats d’aquests establiments igual que ens recorda el munt de biblioteques que tenim al nostre abast o ens explica la llei contra l’homofòbia per protegir els drets del col·lectiu LGBT.

És una jugada mestra del departament de màrqueting de La Sirena. Fitxant la Melero com a imatge de marca ha convertit les seves botigues gairebé en un ens públic i els seus congelats en un article de primera necessitat per a la ciutadania.