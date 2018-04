No us perdeu les cròniques d’en Xesco Reverter

Amb motiu dels 50 anys de l’assassinat de Martin Luther King, el corresponsal de TV3 als Estats Units, en Xesco Reverter, està fent unes cròniques extraordinàries en què posa de manifest que les desigualtats polítiques, socials i econòmiques entre blancs i negres perduren als Estats Units. Des d’Alabama, el bressol del racisme i on Luther King va dur a terme la major part de la seva lluita pels drets civils, Reverter ens està donant a conèixer uns personatges, unes històries i una realitat molt contundent amb una capacitat de síntesi admirable tenint en compte la durada limitada de les cròniques. Incomprensible, per cert, que el programa 'Món' de la secció d’internacional, on aquestes cròniques haurien pogut créixer, hagi desaparegut i només s’estrenés per fer-ne una sola edició.

Des de llocs emblemàtics com el pont de Selma, esglésies evangèliques, barris humils característics d’Alabama i racons amb grafitis a les façanes que apel·len a la lluita pels drets civils de Martin Luther King, es fa evident la cura pel context visual. Reverter conversa amb personalitats destacades que van fer costat a l’activista, com un reverend blanc nonagenari que amb un fil de veu li explicava els records de batalles compartides o un professor universitari amic de Luther King amb qui es va reunir poc abans que fos assassinat.

Més enllà de rememorar la dimensió del premi Nobel de la pau, Reverter ha trobat persones que continuen la lluita per la igualtat: dos ex-presos negres que han aconseguit recuperar el dret a vot, un dret que els estats del sud revoquen si has sigut condemnat. Un d’ells ha aconseguit una reforma judicial que permetrà votar a dues-centes mil persones que fins ara ho tenien prohibit. O un barber que per evitar la segregació racial existent en alguns negocis ha fomentat la clientela mixta. O un restaurador que detalla les dificultats amb què s’ha trobat per poder accedir a un préstec per tirar endavant un negoci. Passejant pels barris negres, Reverter ha explicat que encara hi ha discriminació en l’accés a l’habitatge, que bancs i assegurances estableixen preus en funció de la raça: una hipoteca a la zona negra humil és més cara que en un barri blanc, cosa que perpetua la segregació. Això reverteix en la falta de serveis d’aquests barris, en la qualitat de les escoles i en el transport públic.

Les cròniques de Xesco Reverter (imprescindibles, per cert, per a estudiants de periodisme) demostren la importància d’un treball exhaustiu sobre el terreny que va més enllà de la crònica recitada en pla mitjà amb l’edifici emblemàtic de torn a l’esquena. També el valor de la cura pel tractament de la imatge, de les dades integrades en l’entorn a través de la postproducció i de tenir en compte que, més enllà de la paraula i dels testimonis, els plans de recurs també diuen molt. I que, periodísticament, els aniversaris d’esdeveniments passats han de servir per parlar del present més que per assenyalar l’efemèride.