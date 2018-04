El nou invent d’Antena 3: els GDR

Avui al migdia 'Antena 3 Noticias' anunciava una exclusiva a la seva audiència: mostraven el funcionament a Catalunya d’uns grups anomenats –alerta amb la petita diferència– GDR. Lògicament, la semblança de la sigla amb els CDR cridava l’atenció. Però la seva funció era ben diferent: eliminar dels carrers de Catalunya els símbols independentistes i llaços grocs. “Se definen como gente pacífica y democrática –anunciava Sandra Golpe en el titular–. Ya están acostumbrados a escuchar insultos y soportar presiones”. I avançava la part més emocionant de la notícia que veuríem: “'Antena 3 Noticias' les ha acompañado en una de sus noches de limpieza”. El terme utilitzat per la presentadora reforçava la connotació d’un procés de desinfecció. I, per contrast, s’entenia que estelades, pancartes i llaços grocs són brutícia. De fet, la mateixa notícia destacava el caràcter cívic d’aquests GDR assenyalant que “todo lo que se quita termina en bolsas de basura”. Les imatges mostraven com un grup de persones arrencaven una pancarta gegant d’una façana de Berga: “Estos vecinos se han organizado en grupos y se han bautizado como GDR, Grupos de Defensa y Resistencia. Ellos salen por la noche a quitar símbolos que dejan por las calles los independentistas”. Aclarien que es tractava de “resistencia pacífica” i mostraven els seus acurats protocols.

Constantment busquen compensar (encara que s’hagi de fabricar) qualsevol element de repercussió independentista

Un home es dirigia al grup, alguns amb caputxa i la cara tapada, i els deia amb to autoritari: “¡No responder a los ‘separatas’ y cuando viene la policía hablo yo y todo el mundo se calla!”. L’escena transmetia, doncs, tots els valors de "gent democràtica" que asseguraven en la notícia. Parlaven d'“acción de limpieza” i els seguien pels carrers de Berga estripant llaços, rascant adhesius i tallant cordills de pancartes. Fins i tot arrencaven la simbologia en solidaritat amb els presos polítics que penjava de la façana de l’Ajuntament.

Si analitzem el concepte GDR, només hi ha constància periodística de l’ús d’aquest terme des del 4 d’abril, és a dir, només set dies abans de la notícia d’Antena 3. Apareixia en un article del diari 'El Español'. I Antena 3 no s’ha fet esperar. Amb tot, la notícia tenia un evident aspecte de blanqueig i posada en escena: les actuacions del grup tenien un aire teatral davant la càmera. Antena 3 servia, doncs, com a acte oficial de constitució dels nous GDR. El més inquietant és com, un cop manipulat el concepte de CDR i havent-los convertit en terrorisme, immediatament els mitjans construeixen un mirall invers: creen un nom pràcticament idèntic, s’apropien dels valors i venen un concepte de ‘neteja cívica i pacífica del país’. Més que una notícia, era un anunci. Un acte mediàtic de substitució dels CDR perquè, constantment, busquen compensar (encara que s’hagi de fabricar) qualsevol element de repercussió independentista.