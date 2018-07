Els nens rescatats a Tailàndia i la informació

QUE AIXEQUI la mà qui no hagi seguit el rescat dels nens atrapats a la cova de Tailàndia, encara que sigui de cua d’ull. Fins i tot sent conscients que la màquina de devorar notícies dramàtiques havia trobat el filó perfecte (menors en condicions fatals als quals se’ls acabava el temps a causa de les pluges imminents), era impossible no sentir empatia amb la canalla, l’entrenador, els pares i els encomiables equips de rescat. I no calia atipar-se de detalls morbosos ni de testimonis de pares angoixats per estar-ne al cas: amb els titulars dels urgents de l’ARA a la pantalla del mòbil n’he tingut prou per alegrar-me de cada nen rescatat que s’anava descomptant de la xifra inicial. Igual que no necessitaré veure les abraçades dels retrobaments familiars. La contenció emocional a la televisió (que arrossega la resta de mitjans) és un nou imperatiu ètic dels periodistes si no volem ser reduïts a uns caçamorbositats.