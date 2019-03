Una nova demostració de força democràtica del sobiranisme

També a Madrid. El sobiranisme català ha demostrat un altre cop la seva capacitat de mobilització, i aquesta vegada ho ha fet a la capital de l’Estat, en defensa del dret a l’autodeterminació i com a denúncia del judici contra els presos polítics independentistes. Ho ha fet, a més, amb un missatge de concòrdia adreçat a tots els demòcrates d’Espanya, a favor dels drets i llibertats amenaçats a l’Estat per l’ascens de la ultradreta. I ho ha fet, com sempre, de forma exemplarment pacífica i festiva, lluny de cap mena de provocació, i agraint l’acollida dels madrilenys i la companyia de ciutadans vinguts de tot l’Estat. És rellevant i necessari que l’independentisme busqui complicitats a Espanya, sense les quals no hi haurà sortida possible. En aquest sentit, la manifestació també marca un punt d’inflexió.

La pulcritud cívica tant dels manifestants com dels missatges llançats des de la tribuna d’oradors és, d’altra banda, un desmentiment més de les insostenibles acusacions de violència sobre les quals es fonamenta el judici del Tribunal Suprem. Igual que aquest cop a Madrid, en les mobilitzacions dels últims anys pel dret a decidir no n’hi ha hagut, de violència, com tampoc n’hi va haver davant de la conselleria d’Economia el 20 de setembre del 2017 o durant el referèndum de l’1 d’octubre d’aquell mateix any, quan només els cossos policials van fer ús de la força contra la resistència passiva dels votants.

Milers de manifestants han fet a Madrid, doncs, una nova demostració de força democràtica i pacífica, un exercici de mobilització política amb uns missatges clars: la defensa del dret a l’autodeterminació dels catalans és la defensa de la democràcia a Espanya. I el judici al Suprem és la negació de totes dues coses. És important que aquest doble missatge s’expressi a la capital de l’Estat, on molts ciutadans es deuen haver sorprès d’aquesta marea independentista alhora determinada i festiva. Molts madrilenys no devien conèixer ni tan sols la convocatòria. La desinformació a la capital espanyola és notòria. Les imatges, però, parlen per elles mateixes i desmenteixen el ridícul intent de la Delegación del Gobierno de menystenir-la afirmant que només hi van assistir 18.000 persones. És un xifra molt per sota de la capacitat dels 520 autocars que han viatjat fins a Madrid, als qual cal sumar els que hi han anat amb mitjans privats, i en tren o avió, i els madrilenys que s’hi han afegit. Aquest càlcul oficial distorsionat forma part del constant intent de negar una realitat social i política persistent a Catalunya, igual com constantment es distorsiona i demonitza el missatge cívic i democràtic del sobiranisme volent fer-lo passar per violent.