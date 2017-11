13 de novembre: Llistes

NO M’APASSIONA el debat sobre les llistes -si una o diverses coordinades- i de natural ho deixaria en mans dels tècnics, per veure amb quina de les dues fórmules es garanteix millor la victòria. Veig virtuts i problemes en totes dues, en aquest sentit. Però plana damunt d’aquest debat una qüestió de gran rellevància simbòlica i política: la presidència de la Generalitat. Des de la perspectiva sobiranista, les eleccions han estat convocades per algú que no en tenia la potestat, a través de l’article 155, que ha cessat el president i el Govern legítims. S’hi acut com a forma precisament de combatre l’article 155 i reivindicar la legitimat del president i del Govern cessats. Per tancar a les urnes un parèntesi imposat, i que la presó fa més dramàtic. Si una llista unitària guanya, aquesta continuïtat de la legitimitat em queda clara. Si guanyen llistes diverses, ¿com es resoldrà la qüestió de la presidència? ¿Nomenarà president la que més guanyi? ¿Fonamentarem la nova presidència en la legitimitat de les eleccions forçades pel 155? ¿O com reprendrem llavors la legitimat escapçada i que es reivindicava viva en la manifestació de dissabte? No és una pregunta retòrica (un argument disfressat de pregunta). És la pregunta sincera d’algú que no ho veu clar.