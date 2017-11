6/11: Qui guanyarem?

“GANAREMOS, PERO NO sabemos quiénes ”. La frase s’atribueix a Pío Cabanillas, abans de les eleccions del 1977. I es podria aplicar a la realitat catalana d’aquesta setmana. Hem de guanyar i d’una manera clara i inequívoca. Però qui? Els independentistes? Els sobiranistes? Els demòcrates? Els qui volem treure els presos polítics de la presó? Els qui exigim que es retiri el 155? Els de dretes? Els d’esquerres? La major part d’aquests possibles guanyadors s’assemblen, però el perímetre no és coincident. I cal establir qui és el que hauria de guanyar per saber com ho hem de fer, amb quina estratègia, amb quina mena de llistes. Com més ampli sigui el perímetre, més possibilitats de guanyar amb claredat, però més risc de posteriors discrepàncies. Com més unitat millor, però deixant clar qui s’uneix. I quan les unitats no siguin possibles, com més coordinació millor. La meva carta als Reis? Una candidatura unitària de tot l’independentisme. I candidatures coordinades, amb punts explícitament compartits en el programa, entre tots els qui reivindiquin la llibertat dels presos (primer punt!), la retirada del 155 i el dret dels catalans a decidir el seu futur. Ja discutirem després si ja l’hem exercit o encara ens tocarà exercir-lo més vegades.