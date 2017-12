Un país per a tothom davant un Estat repressiu i ridícul

LA BBC VA EXPLICAR ahir als seus oients de tot el món per què el color groc està prohibit a Catalunya (qüestió a la qual l’ARA va dedicar la portada del diari de diumenge). És la típica notícia que fa clicar a qualsevol ésser humà que tingui un mínim de curiositat mentre mastega un “Però què diu que prohibeixen?” A continuació, la cadena va informar que Espanya havia retirat l’euroordre de detenció contra el president Puigdemont i els quatre consellers. Totes dues notícies deixen l’estat espanyol en mal lloc. És el que passa quan poses en marxa la maquinària repressiva, que tu en dius normalitat però el món no t’ho compra i acabes retratat, com ja li va passar a Madrid l’1-O. Ja l’hi va dir The Times a Rajoy, que no es comportés com Putin. De les ganes de no continuar vivint així i de la il·lusió de proposar un projecte més digne per a tothom (fins i tot per a l’Espanya que no hauria de caure en aquests ridículs) ha d’estar feta la campanya del 21-D.