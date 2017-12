Les penques d’‘Informe semanal’

Dissabte passat, el programa més esbiaixat de TVE, l’ Informe semanal, feia una valoració dels resultats electorals a Catalunya. Per descomptat, tots els testimonis entrevistats mostraven una enorme insatisfacció, bàsicament perquè desaprovaven el que havien votat els catalans. Els resultats no permetien fer el dibuix del país que ells voldrien i els agradaria. Victoria Prego, Gonzalo Bernardos, uns quants professors de dret constitucional i fins i tot el catedràtic expert en mitjans de comunicació Román Gubern valoraven el retrat resultant de Catalunya després del 21-D.

Victoria Prego, amb un menyspreu absolut per l’electorat del bloc independentista, s’hi referia com “ los votantes estos, los de estos partidos, han dado la espalda a la realidad y han emitido un voto fervoroso, y eso se llama fanatismo”. Després afegia que a ella no li agrada ofendre a ningú, però es notava, amb aquest matís, que tenia certes ganes de fer-ho. La periodista, que durant anys ens va alliçonar a tots sobre les meravelles de la Transició, ara es queixava que no existia cap programa electoral dels partits independentistes: “ ¿Qué programa van a implementar? Porque programa programa, yo, no he visto ninguno”. El cap d’opinió d’ El Mundo vaticinava que els resultats electorals no durien el país enlloc perquè Puigdemont no podia telegovernar des de Brussel·les i era lògic que acabaria a la presó. “ Las urnas no lavan los delitos”, afirmava. La veu en off recordava els nous polítics imputats recentment i l’economista Gonzalo Bernardos insistia a lamentar-se que Catalunya estava imbuïda d’un estat de convicció religiosa independentista que l’estava conduint al suïcidi econòmic.

Un dels episodis més penosos es produïa quan, des d’ Informe semanal, el programa més manipulador i sectari, que en els seus relats només tolera un sol punt de vista (el del PP, per descomptat), alertaven de com eren de partidistes els mitjans públics catalans. El que ho demostrava eren els expedients que els havia obert la Junta Electoral Central durant la campanya. Resultava tragicòmic veure el catedràtic Román Gubern parlant pels micròfons d’ Informe semanal demanant neutralitat en els mitjans públics catalans i reafirmant-se en la teoria que calia revisar-los perquè, efectivament, no estaven complint el seu paper. Per acabar-ho d’adobar, l’home assegurava que en els llibres d’història de les escoles que ell veia es negava la pluralitat nacional espanyola i se sumava a les tesis de l’adoctrinament.

L’ Informe semanal acabava lamentant: “ Parece improbable una repetición de elecciones. Cataluña sigue siendo una foto fija”. En definitiva: als de TVE no els agrada el que la gent va votar el 21-D perquè són fanàtics, idiotes i adoctrinats. Es veu que si no votes el que ells voldrien, la democràcia serveix de ben poca cosa.