La por del madridisme

El calendari ha volgut que aquest 2017 s’acabi amb un clàssic al Bernabéu. Al mes d’agost tant els uns com els altres auguraven un panorama completament diferent. Però el món del futbol té aquestes coses, que els pronòstics poques vegades es compleixen. I ara hem arribat a un moment que l’actual campió d’Europa i del món deixa molts dubtes amb el seu joc i amb el rendiment d’algunes de les seves estrelles. I en canvi els blaugranes, de qui no s’esperava gaire, han assolit una solidesa que els fa candidats a tot.

Tot aquest context, marcat clarament per les expectatives que tenien uns i altres prèviament i reforçat per la situació a la classificació, fa que ens plantem al clàssic en un punt d’inflexió absolut. Des d’un punt de vista esportiu i merament de punts, l’empat podria ser un resultat boníssim per al Barça. I evidentment, tot i la derrota, seguiria sent líder en solitari. Però, com acostuma a passar, en aquest tipus de partits hi ha més que tres punts en joc.

I els madridistes estan esperant el que passi dissabte per cremar-ho tot o reviure com l’au fènix. Perquè ells no són de terme mitjà. Si el Barça li dona una mica d’ales el Madrid és perfectament capaç de guanyar-ho tot. De recuperar la moral, oblidar-se dels embolics i disputes que té dins del vestidor i aixecar totalment la situació.

Però en canvi, si els blaugranes són capaços de guanyar esclataria una crisi gravíssima i sortirien a la llum i augmentats tots els problemes interns. I les pors contra el PSG i els xiulets a Cristiano. I els dubtes a la porteria. I davant d’aquesta hipòtesi, el madridisme viu tens aquesta setmana. Perquè a l’agost es comparaven amb el Barça de Guardiola i ara han tornat al pitjor Madrid de Benítez. Saben que van patir per guanyar l’Al-Jazira, que tot i les cares i els gestos de Cristiano, segueixen depenent dels seus gols i que Benzema porta menys gols que Paulinho.

Tenen por de menjar-se els polvorons a 14 punts del Barça. Tenen por de sentir les campanades de la Puerta del Sol a una eternitat del líder.