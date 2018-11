Els pròxims presos polítics

SUSANA DÍAZ va avançar les eleccions al 2 de desembre perquè a la campanya electoral només es parlés sobre Andalusia, però Arrimadas i Casado es passen el dia acusant-la de còmplice del contuberni del PSOE amb l’anti-Espanya empresonada, exiliada, podemita i basca. El no independentista als pressupostos de l’Estat augmenta les probabilitats d’un avançament electoral i Pablo Iglesias ha declarat a La Vanguardia que si governen el PP i Ciutadans “no tan sols hi haurà presos polítics catalans, sinó que n’hi haurà més”, i potser està pensant en l’humorista Dani Mateo, que acaba de comprovar el preu que es paga per mocar-se de broma amb la bandera espanyola a la tele. La impressió que han causat els escrits d’acusació de les fiscalies és només un avançament de l’abisme insalvable que crearan les sentències en una Espanya encapçalada per la monarquia que camina decidida cap a la involució.