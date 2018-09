La recepta de les 10.000 hores

Els mètodes d’entrenament de Phil Jackson van transgredir molts dels hàbits dels esportistes professionals. El tècnic, per exemple, va introduir la meditació en grup als vestidors de la NBA. Hi havia dies en què els jugadors s’havien d’exercitar en silenci i d’altres a les fosques. El seu objectiu era que la ment dels jugadors estigués a l’altura del seu cos. Una de les seves tècniques era regalar un llibre diferent a cada membre de l’equip. Als lectors menys convençuts els feia preguntes sobre el text o els en demanava un resum. D’altres, se’n refiava. És el cas de Pau Gasol, a qui va engrescar amb novel·les d’Ernest Hemingway, Roberto Bolaño i Joseph Heller.

Jackson aprofitava la gira que els Lakers havien de fer durant el mes de febrer, quan el seu pavelló estava ocupat pels premis Grammy, per regalar aquests llibres. Així els jugadors tenien temps per llegir-los. Vuit o nou partits consecutius fora de casa donen per a molt. Gregg Popovich va incorporar l’estratègia als San Antonio Spurs, optant sempre per publicacions relacionades amb el racisme o altres aspectes socials. Així és com el Pau va descobrir autors com Cornel West i Ta-Nehisi Coates.

El català és un lector habitual. Un dels seus llibres de capçalera és Fueras de serie, en què Malcolm Gladwell desmunta uns quants mites existents sobre la importància del talent. El canadenc analitza els casos de Mozart, els Beatles, Bill Gates i fins i tot el d’un equip d’hoquei sobre gel canadenc, i arriba a la conclusió que tots ells han invertit almenys 10.000 hores en la seva formació professional. La moralitat de la història, que Pau Gasol explica al seu llibre Sota la cistella, és que no es neix geni, sinó que te’n fas, i que qualsevol història d’èxit amaga al darrere esforç, constància i dedicació. El santboià aconsella descobrir una passió que et faci trempar i dedicar-t’hi de ple.

Gasol, l’únic estranger criat fora dels Estats Units que ha aconseguit el guardó de rookie de l’any, també aprofita el seu llibre per recordar que cal aprendre a conviure amb l’èxit i el fracàs. El jugador dels Spurs explica que Michael Jordan va fallar més de 9.000 tirs durant la seva carrera. L’estrella dels Chicago Bulls, a més, va perdre gairebé 300 partits i va fallar l’últim i decisiu tir 26 vegades. “En el transcurs de la meva vida no l’he encertada sempre. I justament per això he tingut èxit”, diu el mític dorsal 23.