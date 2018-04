El riscos de retrocedir al 2001

El palmarès del bàsquet té dos campions europeus l’any 2001. El Virtus de Bolonya, que va superar el Baskonia a la final, es va endur el títol de l’Eurolliga, mentre que el Maccabi, que es va imposar al Panathinaikòs, va celebrar la Suprolliga, un torneig paral·lel organitzat per la FIBA que va passar força desapercebut. L’esperpent tan sols va durar un any i la competició dissenyada pels clubs va ser la que va perdurar en el temps. Tres lustres després, la federació internacional va intentar recuperar el protagonisme perdut amb la Champions League, una competició que no va aconseguir seduir els equips de primera fila.

L’histriònic president del Panathinaikòs, Dimitris Giannakopoulos, ha anunciat que l’equip grec deixarà de jugar l’Eurolliga la temporada vinent i passarà a disputar la Champions League. La fanfarronada sembla més un farol que no pas un full de ruta real, però amb el polèmic dirigent no es pot descartar res. Fa tres anys va amenaçar un àrbitre turc amb matar-lo i amb violar la seva mare i la seva dona davant dels seus fills. Ara, just abans de disputar els quarts de final contra el Madrid, acusa Jordi Bertomeu de ser un mafiós i denuncia que un equip ha pagat més d’un milió d’euros per comprar els àrbitres.

L’Eurolliga, que encara ha d’afinar el seu calendari, no és perfecta. El Maccabi experimentarà la pròxima temporada amb dues plantilles, una per a la competició domèstica i una altra per a l’europea. Però la seva gestió avantatja en dècades la de la FIBA. Acaba d’aprovar una expansió de dos equips (Bayern Munic i Asvel Villeurbanne), i compta amb un pla estratègic creïble per als clubs i amb una competició atractiva per als aficionats. L’organisme ha començat a experimentar amb una tecnologia (Heed) que permet presentar mètriques de jugadors, entrenadors i aficionats per aportar valor afegit als partits. L’eina mesura des de les pulsacions dels tècnics fins a la distància dels salts, passant pels decibels que generen els seguidors. A més, gràcies a un motor d’intel·ligència artificial (Edie), està recopilant i unificant totes les dades dels aficionats amb l’objectiu de conèixer-los millor i obtenir més rendiment comercial.

Si marxa, el Panathinaikòs es perdrà tot això. A més, haurà de pagar una penalització de 10 milions d’euros. El pitjor càstig, però, serà retrocedir dues dècades i disputar, de nou, una competició gairebé clandestina.