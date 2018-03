La sardana de Stravinsky

Aprofitant l’estada a Barcelona del celebrat compositor Igor Stravinsky, alguns dels seus admiradors, secundats per l’Ateneu Barcelonès, dedicaren a l’autor de Petruchka una audició de sardanes. La Cobla Barcelona executà, doncs, d’una manera notabilíssima davant de l’il·lustre hoste algunes de les sardanes més característiques del seu repertori, entre les quals en figuraven de Pep Ventura, Garreta, Pujol, Morera, Lamote i Casademont. El gran músic s’interessà fortament per la nova música que oïa i per l’instrumental de la cobla. Es commogué amb la senzillesa d’En Ventura, admirà la traça dels altres mestres, i es sorprengué de la tècnica i de l’espontaneïtat d’En Juli Garreta. Els seus elogis envers la música catalana eren francs i efusius. Res més ho prova com ço que digué, en acomiadar-se, als artistes que el voltaven: “Quan sigui a Paris, envieu-me unes quantes sardanes, que les vull estudiar; envieu-me també unes quantes melodies populars; després jo us enviaré una sardana meva”. [...] El mestre Stravinsky fou també obsequiat amb un àpat a l’Hotel Ritz que l’empresa del Liceu amb la Junta de govern i diverses entitats i particulars admiradors de l’il·lustre músic volgueren dedicar-li. [...] El mestre Stravinsky parlà dues vegades, visiblement impressionat per les mostres d’afecte que se li tributaren, elogiant el públic català, i afirmant que la visita que ens ha fet li haurà estat ben profitosa, car aquí ha sentit música nova, ha vist coses noves i ha sentit íntimament tot el que nosaltres estimem, oferint la seva amistat sincera i expressant el desig de tornar ben aviat. [...]