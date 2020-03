Conjures i solucions globals

Sorgeixen arreu (arreu del món) lectures que atorguen a la crisi del coronavirus un fort poder transformador, que no tan sols concerniria la salut individual sinó també la salut social. En resum, la idea és que la situació present comporta el col·lapse del sistema capitalista i la necessària emergència d'un sistema nou, més just i capaç de valorar les persones i la naturalesa per damunt dels diners, el poder i les aparences. En principi no hi puc estar més d'acord, però tal vegada caldrà ser minuciosos amb les propostes.

Circula per exemple una teoria conspirativa segons la qual la crisi del coronavirus hauria estat programada pels EUA de Donald Trump a fi de protegir la seva hegemonia imperial planetària davant de la Xina. El Covid-19 seria un virus de laboratori escampat per l'administració americana entre els seus principals enemics, que per ordre d'importància són: l'esmentada Xina, l'Iran, la Unió Europea i ara ja hi podem afegir la franja de Gaza. El que no té en compte aquesta teoria (que ha estat atribuïda a Noam Chomsky, en temps de fakes desbocats) és que el virus arribaria també als mateixos EUA, amb una força que ha començat colpejant de manera especialment dura la ciutat i l'estat de Nova York.

Un altre dels grans pensadors de la globalització, Slavoj Zizek, sí que ha escrit en un article (que llegesc al digital ctxt) que “tal vegada un altre virus ideològic, molt més beneficiós, s'estendrà i amb sort ens infectarà: el virus de pensar una societat alternativa, una societat més enllà de l'estat nació, una societat que s'actualitzi a si mateixa en la forma de la solidaritat i la cooperació global”. I ofereix com a proposta tipus la creació d'una xarxa d'atenció sanitària mundial, que atengués les necessitats d'uns ciutadans que gradualment deixarien de ser-ho dels seus respectius estats nació i passarien a ser-ho del món, en el que vindria a ser la consumació de la utopia internacionalista. Tant de bo, però més aviat fa pinta del contrari: que les elits del capitalisme faran tot el possible per endur-se'n una tallada tan grossa com sigui possible aprofitant la vulnerabilitat de la majoria. Zizek també considera que el virus és “un senyal” que demostra que no podem seguir pel camí per on anàvem (per on anem encara, gosaria matisar) i que tristament ens fa falta una catàstrofe per repensar les característiques bàsiques de la societat. Un com pitjor, millor, en definitiva. Tanmateix, fins que no es demostri una altra cosa, sol passar que, com pitjor, pitjor.

És indubtable que el model capitalista actual mostra símptomes de decaïment per totes bandes, i que senzillament no és útil per a la gran majoria. No tan sols genera desigualtats entre les persones, sinó que causa un deteriorament en el medi natural que no ens podem permetre si volem continuar vivint: no ja vivint com fins ara, sinó vivint i prou. Quina és l'alternativa encara no ho sabem. Però el primer que hem de vigilar és a no perdre'ns en teories maximalistes mentre s'estenen la por i les temptacions autoritàries.