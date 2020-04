El general dins el seu jardí

Potser sí que el general de la Guàrdia Civil José Manuel Santiago no volia dir el que se li va entendre quan va afirmar que el cos de policia paramilitar es dedica a perseguir notícies falses “per minimitzar el clima contrari al govern”. Algú ha vingut a dir que és possible que el general no sigui massa llarg, i és una possibilitat que efectivament s'ha de tenir en compte. És cert en tot cas que hi ha una distància abismal entre la desactivació de notícies falses i la persecució de la llibertat d'expressió, una distància que no s'hauria de traspassar mai. Però també ho és que de notícies falses en corren cada dia a caramulls, i que poden arribar a comportar interferències greus no amb la imatge del govern d'Espanya, sinó amb la transmissió d'informació important. Sense anar més lluny, dissabte passat al vespre, tan bon punt Pedro Sánchez va haver anunciat que els infants podrien començar a sortir a partir del dia 27, molts vam rebre un whatsapp amb un presumpte calendari detallat amb les fases del confinament que pretenia passar per verdader. Aquesta mena de notícies poden provocar realment confusions amb conseqüències greus, i és necessari detectar-les i desactivar-les. Per altra banda, si la Guàrdia Civil treballa per estalviar-li crítiques al govern d'Espanya s'ha de dir que s'hi està lluint, perquè cada dia n'hi plouen a bots i barrals, i de tots els flancs possibles (moltes de merescudes, altres d'interessades).

Dit tot això, la manera com el general Santiago es va ficar en un jardí mostra una vegada més un dels errors més greus del govern espanyol en la gestió de la crisi: la centralització en un comandament únic i, a més, en un comandament únic que es presenta militaritzat i uniformat d'una manera que disgusta qualsevol demòcrata. I això, perquè a Espanya, malauradament, democràcia i uniformes no han anat mai de bracet, o hi han anat en molt honroses i personals excepcions. Per afegitó, tenim la mosca al nas de forma més que justificada, perquè a l'Estat no tan sols segueix vigent la llei mordassa, sinó que s'ha aplicat precisament per sancionar els que infringeixen el confinament (fins que una advocada de l'estat, precisament, ha denunciat que això no és correcte). Corren també massa vídeos amb agents de policia fent servir les porres, o amenaçant fins i tot amb l'arma de foc, els que se salten el confinament. I alguns no oblidem que vivim en un estat on vuit d'Altsasu compleixen duríssimes penes de presó per una brega de bar amb agents de la Guàrdia Civil de paisà.

Finalment, és al·lucinant haver de sentir crides en favor de les llibertats ciutadanes per part de Vox i encara més del PP, que quan governava va instrumentalitzar els cossos i forces de seguretat fins molt més enllà de la nàusea. Els artífexs de l'Operació Catalunya, els grans llanterners de les clavegueres de l'Estat, els socis i clients de Villarejo i altres detritus del sistema, proferint acusacions de totalitarisme i cops d'estat. Té raó Fernando Simón quan diu que hi ha coses que senzillament no són decents.