Manuel Valls i el bonapartisme

És cert que Manuel Valls prové d'una tradició i una cultura polítiques notablement superiors a la catalana i l'espanyola, però també ho és que pertany a la part més irrellevant i menys estimulant d'aquesta tradició. I no tan sols pel fet de ser un personatge a qui es dona per completament amortitzat a França, on la seva carrera ha estat tan fulgurant en la trajectòria com estrepitosa en el desenllaç.

L'alcaldable Valls apel·la als seus orígens familiars catalans, que no volen dir res: molts tenim avis d'un altre lloc (el meu era d'Almeria) i no per això ens personifiquem allà amb aires de mestretites disposats a arreglar la vida als seus habitants. Es presenta, també, com a dipositari dels valors del socialisme i del republicanisme, a pesar d'haver practicat una política en matèria de migració que podria aplaudir sense problemes un Matteo Salvini, i de desembarcar a la competició per l'alcaldia de Barcelona de la mà de l'extrema dreta de Ciutadans. A la vegada, és prou hàbil per fer un discurs de presentació en què es desmarca clarament del partit d'Albert Rivera, que està a punt de veure com el seu fitxatge estrella abjura de la marca taronja per diluir-la dins una candidatura personalista, a major glòria de la seva vanitat i arrogància. I un discurs, també, en què invoca un seguit de referències de la cultura catalana (la majoria manllevades del seu pare, l'estimable pintor Xavier Valls, com els esments a Mompou, Ràfols-Casamada, Brossa o Marià Manent) per poder proclamar-se “catalanista i d'esquerres”, una doble etiqueta que en temps de postveritats tampoc ja no compromet a res. L'únic compromís de Valls, i encara, és amb les elits barcelonines que han corregut com un sol provincià a apostar diners per a la seva candidatura: s'han cregut les seves pròpies mentides sobre la turismofòbia i la fractura social i estan prou nerviosos per invertir en un 'has-been' arribat de França, perquè ja no confien ni en el seu propi invent (Ciutadans) per salvar l'ordre públic i el calaix del senyor Esteve. Qualsevol cosa abans que admetre que la societat, la ciutadania, el carrer, els ha perdut el respecte i els va unes quantes passes per davant.

Manuel Valls es proclama “catalanista i d'esquerres”, una doble etiqueta que en temps de postveritats ja no compromet a res

Valls és un rival de pes, sens dubte, però també un anacronisme. Tant és així que recorda aquell Josep Bonaparte, germà de Napoleó, que va regnar uns anys a Espanya a començaments del XIX com a resposta a les revoltes populars espanyoles contra l'ocupació francesa. Josep I no va convèncer mai ni els patriotes espanyols de soca-rel ni tampoc els afrancesats com Goya, perquè els seus valors reformistes eren tan postissos com el cosmopolitisme i l'arrelament amb què Manuel Valls intenta adornar-se. A Josep I li van posar el malnom de Pepe Botella en al·lusió a un suposat alcoholisme que era inventat. Si tenia algun vici el Bonaparte sobrevingut era el de les faldilles, i és curiós que Valls, abans de decidir-se a saltar a l'arena per la batllia de Barcelona, publicités a la premsa rosa un idil·li amb una pubilla de la burgesia catalana.