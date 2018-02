Valtonyc: tots indefensos

Fa una vintena d’anys, els joves ens rèiem dels americans perquè, als discos de les bandes de rap, sovint hi enganxaven un adhesiu que deia “ Parental advisory, explicit lyrics”. Que posessin una etiqueta per alertar els pares dels possibles adolescents consumidors que aquella música contenia “lletres explícites” (és a dir, ofensives o de mal gust) ens semblava una forma de censura puritana i ridícula que per descomptat rebutjàvem, segurs que “aquí” (a Catalunya, i també a Espanya) no veuríem mai res de semblant. A l’Espanya del 2018, als cantants de rap no se’ls assenyala amb cap adhesiu censurador, sinó que se’ls processa i se’ls envia a la presó. Tres anys i mig per a Valtonyc, per injúries a la Corona i enaltiment del terrorisme.

L’Estat ens diu: 'Aneu alerta amb el que feu, dieu o penseu. Esteu tots indefensos davant del nostre poder'

Els fiscals i els jutges autors de la condemna, i els seus partidaris, poden explicar-ho com vulguin. Però si ens parlen d’un país on, en un mateix dia, un raper és enviat a la presó pel contingut de les seves cançons (mentre un altre, Pablo Hasél, espera torn per ser sentenciat) i a un artista plàstic se li retira una obra de la principal fira internacional d’art que se celebra en aquest país (Santiago Sierra a Arco) perquè denunciava l’existència de presos polítics, no en tindrem cap dubte: ens estaran parlant d’un país on governa un règim com a mínim autoritari i durament repressor. Ara com ara aquestes són les característiques d’Espanya, un país on, amb la condemna de Valtonyc, ha saltat definitivament pels aires el dret a la llibertat d’expressió. La mena de justícia que ha dut a aquest desenllaç només pot ser una justícia corrompuda que interpreta el Codi Penal des d’un posicionament ideològic (polític) preestablert i molt concret. Un posicionament que se sol conèixer com a extrema dreta.

Si la institució de la Corona tingués algun sentit democràtic, ja haurien d’haver sortit el rei Felip VI o el seu pare, el monarca emèrit, a exigir que no es cometi un abús d’aquesta envergadura posant com a pretext la salvaguarda de la casa reial. No tan sols no passa això, sinó que el principal partit de l’oposició, un que es diu socialista, justifica l’abús escudant-se en la defensa de la feina dels tribunals perquè “ells són els que tenen tots els elements de judici”, tot i que per no confondre’s del tot amb PP o amb Cs, balbucegin alguna cosa sobre la llei mordassa. Mentre els perceptors de mondongo (per fer servir la terminologia experta del Bigotes), és a dir, els lladres de diner públic, campen alegrement o fins i tot ocupen la presidència del govern d’Espanya, a Josep Miquel Arenas, Valtonyc, un jove de 24 anys, el posen a la presó condemnat de falsos delictes i només en podrà sortir de dues maneres: o enfortit, o amb la vida arruïnada per sempre. Fem vots perquè aconsegueixi agafar-se a la primera opció. I assimilem que el càstig que rep ell és exemplar i s’adreça a tots nosaltres. L’Estat ens diu: “Aneu alerta amb el que feu, dieu o penseu, perquè podem fer amb vosaltres exactament el que ens doni la gana. Esteu tots indefensos davant del nostre poder”.