30/9: Contra què van?

L’ACTUAL ONADA de nacionalisme espanyol extrem que concentra la seva obsessió en Catalunya, què pretén en el fons? Què vol combatre: un procés que considera il·legal, la idea mateixa de la independència, el catalanisme polític, el cultural o la simple catalanitat? Segur que hi ha de tot. Manuel Valls, per vestir la seva croada contra l’independentisme, es va incloure l’altre dia en la tradició del catalanisme cultural. Immediatament va saltar Rosa Díez, dient-li: “ Empieza bien el candidato Valls: reivindicando el catalanismo de su familia, el catalán como lengua materna e incluso la Renaixença, movimiento cultural y literario del siglo XIX que reivindicaba el catalán como lengua para transmitir la cultura. En fin... ” Queda clar, oi? Per a Rosa Díez allò que queda a l’altra banda de la ratlla, allò que cal combatre, no és tan sols el sobiranisme. Cal enfrontar-se a la reivindicació del català i sobretot a l’objectiu forassenyat i monstruós que el català sigui llengua de cultura, com volia la Renaixença, i no un vernacle d’estar per casa. L’objectiu no és tan sols impedir la independència o imposar la seva llei. És esborrar la catalanitat. Combatre tot catalanisme polític i cultural. Van contra això, en el fons. No ho oblidem.