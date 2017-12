On són els jugadors del filial?

Es va fer bastant estrany no veure cap futbolista del Barça B en el partit contra l’Sporting de Portugal. Era un enfrontament en què els blaugranes ja no s’hi jugaven res i, com havia passat en les altres temporades, l’entrenador de torn aprofitava l’últim partit de la fase de grups de la Champions per donar descans als titulars i promocionar els joves futbolistes de la casa. Ahir no n’hi havia cap, ni tan sols a la banqueta.

La situació convida a la reflexió. Valverde s’excusava amb la “responsabilitat” de sortir a guanyar, parlava de la reglamentació de la UEFA, posava l’accent en el fet que hi havia cinc dies de descans entre el partit de Champions i el següent compromís a Vila-real, i acabava amb la tesi que, a vegades, “la millor manera de competir és seguir competint”. O sigui, que ja va bé que els titulars segueixin tenint minuts per no tallar el seu ritme. Un comentari, però, que grinyola una mica tenint en compte que Ter Stegen, Busquets, Messi, Paulinho i Jordi Alba van asseure’s d’inici a la banqueta.

Però la part més preocupant és la reglamentació de la UEFA. La normativa de la Champions parla de la llista A (primer equip) i la llista B (filial). Aquesta última ha de complir dos requisits bàsics: que el jugador tingui 22 anys com a màxim -en aquest cas, que hagi nascut a partir de l’1 de gener del 1995- i demana que hagi jugat al club en qüestió un mínim de dos anys de manera ininterrompuda a partir del 15è aniversari. Fem números.

Valverde ha comptat aquesta temporada, a la Copa contra el Múrcia, amb sis jugadors del Barça B. D’aquests, el porter Ortolá ja està inscrit a la llista A perquè té 23 anys. I dels altres cinc, dos no poden ser inscrits a la llista B perquè són jugadors que han arribat aquesta temporada al club, el central David Costas (Celta) i el davanter José Arnaiz (Valladolid). Entre això i que el Barça B fa vuit jornades que no guanya i ja ha caigut a posicions de descens, és evident que la Masia segueix tenint un problema.