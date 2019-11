La suma que ‘El País’ va voler estalviar-li a Sánchez

[Consulta tots els resultats de les eleccions generals 2019]

El PSOE ha guanyat les eleccions i el Superviviente VIP Pedro Sánchez suma una nova gesta al seu peculiar currículum, d’acord. Però la victòria té el regust amarg de l’aritmètica: l’anomenat bloc d’esquerra no suma i el vell somni sanchívol de pactar amb Ciutadans... bé, aún huele a leche, que deia aquell.

Navegant per les edicions digitals, una cosa curiosa: amb quasi el 50% escrutat, a El Periódico i La Razón encara apareixia més gran el titular del sondeig -que ja era fum- que no pas el dels resultats. Al diari de Zeta, per exemple, mantenien el titular que les dretes podien sumar, quan era evident que no seria així. Em sembla una imatge potent de fins a quin punt Demoscopilàndia és un país imaginari, però amb molt de poder.

En tot cas, a mesura que avançava la nit es començaven a notar les mans dels editors. I el premi a la millor intervenció hauria de recaure en el diari El País. Quan els resultats van ser més o menys estables, el seu subtítol deia: “El bloc de l’esquerra supera el de la dreta més Vox, però no assoleix la majoria absoluta sense els independentistes”. Al cap d’uns minuts, algú eliminava “sense els independentistes”. És a dir, algú demanava donar menys informació. Perquè el primer titular explicava que els independentistes poden donar la governabilitat a Sánchez i, en canvi, el segon ho amagava. Suposo que el diari espanyol més proper al PSOE no li volia amargar la ressaca electoral al president en funcions. I, sobretot, no devia voler instal·lar el marc mental entre els seus lectors que els partits sobiranistes són necessaris per garantir la governabilitat a Espanya. Esborrant la cua del subtítol -enterrant-la allà on els estruços amaguen el cap- el diari esmunyia una suma bàsica al seu lector, no fos cas que tingués un disgust.