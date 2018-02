Un telèfon amb cable

La nena té poc més de 5 anys i veu un telèfon fix. Es gira cap a la seva mare i li expressa amb admiració la bona idea que han tingut els veïns de lligar el telèfon per no perdre’l.

Aquest és el nostre món i aquesta nena serà escolaritzada en la nostra escola. ¿L’ensenyament estarà adaptat a la seva mirada sobre la tecnologia? En el marc de la Mobile World Capital s’organitzen cada any debats sobre l’impacte de la transformació digital. És al voltant d’una taula i des de diferents disciplines com veiem encreuar-se educació i tecnologia. Després de moltes aportacions sobre com aprendre a aprendre, arribem a algunes conclusions:

El més important a l’escola continua sent la transmissió i l’experiència del coneixement i la curiositat.

Volem joves formats, però també ciutadans crítics i amb valors humanistes.

La tecnologia sempre va més ràpid que els professors, però és una eina al servei del coneixement i la motivació.

La tecnologia no és una eina neutra. És ubiqua, deixa empremta, canvia els termes de privacitat i llibertat.

La bombolla digital, que retroalimenta les nostres recerques, ens pot submergir en un bucle apassionant de coneixement o despistament.

La tecnologia expandeix l’escola. Ajuda a la democratització del saber i el porta a la nostra butxaca.

Obrim les portes a la tecnologia posant-la al servei del coneixement. Normalitzem-la fins a fer-la invisible.