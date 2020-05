20/5: Calen més partits?

El mateix dia que se’ns anuncia la creació d’un nou partit, el Partit Nacionalista de Catalunya, es publiquen enquestes que diuen que en el pròxim Parlament hi haurà representades vuit forces polítiques, algunes de les quals són ja coalicions inestables de partits diversos. De veritat que calen tants partits? I cal al damunt crear-ne de nous? Pràctic no ho és gens: aquesta fragmentació porta a majories fràgils que fan difícil la governabilitat. Però podria ser necessari, en la mesura que fins i tot en un sistema com el nostre tan carregat d’oferta hi ha electors que no saben a qui votar, que no es troben còmodes en cap dels partits que hi ha. Ara, si convertim aquesta incomoditat en el criteri principal, no en tindrem deu, acabarem tenint un partit per a cada ciutadà, fet a mida, per recollir cada matís de matís. Diria que no necessitem més partits sinó que ens en convindrien menys, però diferents. Menys rígids, menys disciplinats i centralitzats, més capaços d’incorporar al seu interior visions diferents a partir d’una idea central compartida. I perquè els partits siguin així, cal que n’hi hagi menys. Com més n’hi hagi, més sectaris seran, perquè cadascun acabarà sent petit però disciplinat i uniforme. No en calen més. Cal millorar els que hi ha.