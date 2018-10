27/10: El cop d'estat

Tradicionalment, en les democràcies, el discurs polític es construïa al Parlament. Allà respectava unes certes formes, una mínima exigència de rigor i de precisió. A partir d’aquí, se’n fabricaven versions extremes per ser utilitzades en els mítings, en les tertúlies, en els editorials incendiaris dels mitjans 'hooligans'. Però això era un subproducte per a la propaganda, una versió exagerada, deixada anar pel broc gros, per escalfar les masses. L’altre dia Pablo Casado va consagrar el canvi total d’aquest esquema: ara el discurs polític es construeix a les tertúlies, i es porta al Parlament. Les expressions 'cop d’estat' i 'colpistes', per parlar del procés català, neixen en l’entorn tavernari i descordat d’unes tertúlies que tenen per llei veure qui la diu més grossa i en què la mesura i el rigor són termes desconeguts. Són expressions que pertanyen a la propaganda barroera, al to 'mitinero' per a convençuts en què cada discurs ha d’apujar la foguera per aconseguir els mateixos efectes incendiaris. Doncs Casado agafa aquestes expressions situades de natural en la perifèria 'cutre' de la política i les situa en el centre: converteix una intervenció parlamentària en un míting o en comentari eixelebrat de tertúlia. Degrada, encara més, la política.