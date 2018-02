16/2: El dilema del presoner

LA SITUACIÓ política catalana recorda en alguna cosa el que, en teoria dels jocs, s’anomena el dilema del presoner. Té moltes variants. En general, es presenten dues persones que tenen la possibilitat de cooperar o de trair-se. Si trien cooperar, no obtenen el benefici màxim al qual aspiren cadascun d’ells, però tampoc no pateixen el perjudici més gran a què s’exposen. En canvi, si cadascú mira per ell, tenen opcions d’aconseguir un benefici més gran per a un perjudicant al màxim l’altre. En els treballs sobre el dilema del presoner els especialistes avaluen quina seria la millor actitud per a cadascú, en guany o benefici, i què passa si un tria cooperar i l’altre trair. Però, com que és un joc, solen oblidar una cosa: es diu dilema del presoner. La clau és que tots dos són presoners. Que no poden fer lliurement el que consideren millor, sinó que han de triar dins de les regles del joc injustes que els han imposat els qui els empresonen. La màxima responsabilitat del mal que es pot generar en el dilema del presoner no neix dels errors de l’un o l’altre en la tria, sinó de qui amb una porra a la mà els obliga a triar entre dos mals. Cal pensar què és el millor que pot fer cada presoner. Però no oblidem mai que són presoners.