19/12: Eleccions espanyoles

PER ENTENDRE aquestes eleccions catalanes (incloent-hi la campanya anòmala i la convocatòria il·legítima) cal tenir sempre present un fet evident: tres dels partits que s’hi presenten tenen com a principal objectiu i vocació governar Catalunya, i tres (o quatre) tenen com a objectiu fundacional governar Espanya. I, per a aquests, la campanya de les catalanes, el resultat que n’obtinguin i la gestió que en facin és per damunt de tot una etapa instrumental per a allò que de veritat els importa: conservar o aconseguir el poder espanyol. Sense tenir present això, no s’entén res. Ni les estranyes relacions entre Ciutadans i el PP, ni les contradiccions entre les diverses coses que diu Iceta i les que fa, ni les ambivalències dels comuns. Per a tots ells, el que facin o deixin de fer a Catalunya els val en la mesura que puntua en la batalla espanyola. Per als partits que aspiren estrictament a governar Catalunya, perjudicar els catalans és suïcida. Per als que aspiren sobretot a governar a Espanya, pot ser un peatge a pagar de gust si els situa en una posició millor en la batalla espanyola, que és la seva. Per a uns, les eleccions de dijous són les seves, a vida o mort. Per als altres, són sobretot les primàries de les espanyoles.