13/12: Incloure

PER AL SOBIRANISME aquestes eleccions són molt difícils: en camp contrari, amb àrbitre parcial i amb una mà lligada a l’esquena. Per tant, no pot cometre errors. I el principal error seria excloure. En les campanyes és normal desqualificar, negar i, per tant, excloure. Les tres llistes sobiranistes haurien de fer un esforç perquè se sentin inclosos en qualsevol de les tres tots aquells ciutadans que creuen que l’anul·lació de l’autogovern i l’empresonament de líders polítics i socials són indecents (no desproporcionats, indecents) i que els catalans tenen dret a decidir el seu futur. No tan sols no excloure cap vot independentista sinó incloure també tots aquells catalanistes que no estan a favor del 155 ni creuen que això és un tema secundari davant del qual es pot ser indiferent (en diuen equidistant ). El sobiranisme necessita tots aquests vots no ja per a la independència, sinó per al restabliment de la lògica democràtica. En les campanyes electorals de vegades hi ha empentes que fan fora gent. No només entre partits; també entre els purs i els impurs, entre els impacients i els prudents... El sobiranisme no se les pot permetre. Cal que el vaixell de l’autogovern no s’enfonsi per poder triar després qui el comanda. Si s’enfonsa, s’hi enfonsen tots.