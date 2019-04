12/4: Indecisos?

Tant a Catalunya com a Espanya, el votant és molt fidel. ¿Fidel, quan les enquestes diuen que hi ha no sé quants milions d’indecisos i quan es produeixen considerables oscil·lacions en els resultats? Doncs sí, fidel, però no pas a un partit, sinó a un espai polític, al que podríem anomenar una família de partits. Els indecisos, en general, no dubten de si canviar de família o no, sinó de quin partit representa ara millor els interessos de l’espai polític al qual pertanyen. Per exemple, ara hi ha molts indecisos en la dreta espanyola per veure quina de les tres opcions gairebé clòniques els convé més. Però la indecisió no els fa plantejar-se votar el PSOE. Diria que també hi ha força indecisos d’aquesta mena a l’espai del sobiranisme. Menys en l’àmbit de les esquerres espanyoles, on el PSOE sembla haver guanyat la batalla. Però hi ha també una altra mena d’indecisos: els qui dubten entre votar els seus o no votar ningú. Aquests són els qui decideixen les eleccions. Les guanya l’espai polític que convenç més els seus indecisos d’anar a votar. Intueixo la dreta espanyola més mobilitzada del que diuen les enquestes. I en l’espai independentista, l’èxit no vindrà de com es reparteixen els vots, sinó de quants se n’arrenquen a l’abstenció.