1/12: La guineu

POSAR LA GUINEU a vigilar el galliner. Aquesta frase feta em sembla la definició perfecta de l’aplicació del 155. I el cas de Sixena, al costat d’altres casos invisibles, la seva il·lustració. La frase s’aplica a aquells contrasentits que duen a situacions absurdes i pernicioses. Les institucions catalanes van ser creades -abans de la Constitució, per això va tornar Tarradellas- per donar resposta a la demanda d’autogovern dels catalans. Si poses al capdavant de les institucions d’autogovern algú que no creu en l’autogovern, que creu que per als catalans seria millor ser governats des de Madrid, acabes creant una d’aquestes situacions absurdes per a tothom. D’una banda estàs violentant les institucions, utilitzant-les per al contrari del que van ser creades. I de l’altra estàs obligant a actuar en un marc d’autogovern partits, organismes i persones que no hi creuen, que pensen que seria millor eliminar-les. Seria més coherent suspendre les institucions catalanes que no pas ocupar-les i desvirtuar-les com s’ha fet per la via del 155 o com es vol fer a través d’una hipotètica victòria electoral (com la que es va forçar a Euskadi). Pots evitar que la guineu vigili el galliner. El que no pots evitar és que, si és una guineu, faci de guineu.