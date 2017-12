28/12: El PSOE contra Iceta

MIQUEL ICETA va fer el seu discurs de campanya parlant de reconciliació, i per tant d’un cert matís en l’enfrontament entre blocs, d’uns mínims ponts. El discurs no resultava gaire creïble, perquè la majoria dels seus gestos, en campanya, el situaven plenament dins d’un dels blocs: les selfies, les manifestacions, la llista... Un dels pocs gestos que alimentava la idea de matís va ser parlar en algun moment d’un indult per als presos. No era un gest equidistant, precisament: s’indulta els culpables, els qui han fet alguna cosa mal feta. Però com a mínim introduïa un matís en el discurs de la venjança. Doncs ara resulta que, segons el PSOE, Iceta no va tenir els resultats que s’esperaven per culpa de parlar dels indults. Que aquest va ser el seu error. No pas que el discurs sobre la reconciliació no fos prou creïble. Sinó que en va parlar massa, perquè aquest no era l’objectiu correcte. Per al PSOE no hi ha lloc per a la reconciliació, per als ponts ni per a les passarel·les insinuades. El PSOE s’ha apuntat a l’amenaça d’Aznar dels dos blocs enfrontats. El problema del PSOE és que, si es juga a l’estratègia Aznar, els socialistes sempre hi seran considerats un succedani aigualit. Els qui la volen sempre preferiran l’original.