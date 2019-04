13/4: 'Reality show'

Una part de la campanya electoral a Catalunya serà una mena de 'reality show' televisiu que s’emetrà diàriament per les cadenes espanyoles, per al públic d’aquí i d’allà que es construeix l’opinió a través d’aquestes pantalles. Una mena de 'Gran Hermano', de la gamma més xisclaire i tronada, on les concursants intentaran guanyar-se la simpatia del seu públic exhibint 'valores castrenses', allò que en el vell llenguatge televisiu políticament correcte se’n deia 'agallas'. Així, les concursants se sotmetran –o fabricaran– a les situacions on més puguin exhibir xuleria xavacana en l’enfrontament amb les forces del mal –més capacitat d’insultar–, amb la convicció que qui més demostri les qualitats de pinxo de barri més adhesions trobarà en la seva audiència. No sé quin geni del màrqueting polític ha dissenyat aquesta estratègia de 'reality' televisiu. Els pot sortir bé o els pot sortir malament. Segons com, amb el capítol diari d’aquest 'Gran Hermano' cada vegada més passat de voltes li estaran fent –i pagant– la campanya a Pedro Sánchez, que mirant de no fer res i de callar tant com pugui, acabarà semblant centrista al costat de tanta excentricitat. Quan el concursant juga a fer-se el 'solo ante el peligro', pot ser que provoqui simpatia. O pot ser que faci por.