10/1: Salvem TV3

EL RISC QUE TV3 pugui quedar reduïda a la insignificança si no té els recursos que calen per competir -per no parlar del risc que es pugui haver de tancar!-és l’amenaça més greu que hi ha en aquests moments per a la vitalitat de la llengua i la cultura catalanes. Per tant, qualsevol persona que se senti implicada per la catalanitat -ja no pel Procés o pel catalanisme- s’ha d’alarmar i ha de reaccionar davant d’aquest risc, que en aquests moments és real. Però fins i tot més enllà de la llengua, l’escanyament de TV3 significaria una amputació enorme del ventall de possibilitats d’accés dels ciutadans a la informació, la formació i l’entreteniment televisiu de qualitat. Per tant, qualsevol persona que cregui en l’existència d’alguna cosa semblant a un servei públic televisiu ha de compartir aquesta alarma i aquesta necessària reacció a favor d’una TV3 ambiciosa i competitiva. La caricatura política que s’ha fet de TV3 no és justa ni certa. De TV3 es va dir -i no precisament des de Catalunya- que és la millor televisió pública del sud d’Europa. I té i ha tingut la confiança dels ciutadans, certificada pels molts anys de lideratge en les audiències. És una televisió bona i necessària. Potser és aquest el pecat que alguns li volen fer pagar.