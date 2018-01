13/1: Trucs de mag

DIUEN que la clau de tot truc de màgia és que el mag aconsegueixi fixar l’atenció de l’espectador en un lloc on passa una cosa aparatosa però irrellevant mentre les coses veritablement importants passen en un altre lloc. Si és així, el govern espanyol és un gran mag. Aconsegueix que discutim com folls si és possible o no investir president algú que no és físicament al Parlament i mentrestant no discutim com és que el guanyador de les eleccions no pot ser físicament al Parlament. Aconsegueix que discutim si han fet bé o no els presos polítics de dir que acaten la Constitució sense discutir com és que estan presos. Aconsegueix que tota la nostra atenció estigui centrada en si s’aixeca o no l’article 155 mentre manté al marge del 155 un control de les finances de la Generalitat que converteix l’autonomia en una ficció. De vegades el catalanisme diu: si el govern espanyol fos més intel·ligent... L’infravalora. No sé si la política de la garrotada és intel·ligent o no, però és eficaç. Els trucs de màgia els surten força bé. Des de la seva perspectiva, només tenen un problema. Els trucs els serveixen per salvar la situació a curt termini. Però els hi acabaran complicant a mitjà termini. Si el sobiranisme és capaç de resistir i de persistir.