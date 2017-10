26/10: Venjança

EL GOVERN ESPANYOL no ha arribat fins aquí amb l’objectiu d’aconseguir, només, que Catalunya torni a la casella de sortida. El seu objectiu és venjar-se per la humiliació del primer d’octubre i arrencar el que considera l’arrel del problema: l’existència d’unes eines d’autogovern compromeses amb el fet nacional català. I aquests objectius estan moltes caselles més endarrere que la casella de sortida. Hi ha dos processos en paral·lel: un del sobiranisme per fer un salt endavant i un de l’Estat per fer un salt endarrere. El govern espanyol ha jugat fort en aquest contraprocés, assumint-ne els costos: una mala imatge d’Espanya al món i uns favors comprats, en l’àmbit internacional i en l’econòmic, que s’han de tornar. No renunciarà als seus objectius, prometin el que prometin, i es faci el que es faci des de la banda catalana. Ni si es fa una declaració d’independència ni si es convoquen unes eleccions autonòmiques. Estan convençuts que van guanyant, que és una ocasió històrica, i no acceptaran altra rendició que la incondicional. La banda catalana ha de prendre les decisions pensant en ella mateixa. No pas per apaivagar una reacció de l’Estat, que només s’aturaria (em temo) si tinguessin la sensació, que ara no tenen, de poder perdre la partida.