6/11: Visca Nova Caledònia!

No ho dubtin, el referèndum de diumenge a Nova Caledònia puntua a favor del sobiranisme català i en contra de l’actitud d’Espanya. En primer lloc, pel fet mateix d’haver-hi hagut un referèndum. Fins i tot la França jacobina pot acceptar un referèndum d’autodeterminació pactat, allò que Espanya nega en tota circumstància i que no ha permès mai enlloc. Certament, ha guanyat el 'no' a la independència. Però això no dona munició a l’unionisme espanyol, sinó que n’hi pren. França a Nova Caledònia, com la Gran Bretanya a Escòcia o el Canadà al Quebec, tenien un problema. L’han plantejat de cara i l’han resolt o han impedit que es fes més gros. En benefici i amb l’acceptació de tothom. Espanya tenia un problema a Catalunya i al País Basc, com a mínim. L’ha negat i l’ha combatut per la força, i el problema s’ha fet cada vegada més gros. El món no vol problemes nous. Vol solucionar els vells, amb la mínima tensió possible. El mètode aplicat a Nova Caledònia, al Quebec i a Escòcia ha solucionat un problema. El mètode aplicat a Catalunya l’ha multiplicat. Aparentment, el 'no' a Nova Caledònia hauria de provocar titulars exultants en l’unionisme espanyol. Hi passen de puntetes. Els va en contra: els recorda que a Nova Caledònia han pogut votar.