Centenars de valencians reclamen l'alliberament "dels presos polítics" catalans

Centenars de persones s'han concentrat aquesta vesprada a València davant la Delegació del govern espanyol per mostrar el seu rebuig a l'empresonament dels dirigents polítics catalans i a la detenció del president Carles Puigdemont. Els manifestants, convocats per entitats com Plataforma pel Dret a Decidir o Acció Cultural del País Valencià, han cridat consignes com "llibertat presos polítics", "Catalunya no esteu sols" o "premsa espanyola manipuladora" i han cantat 'L'estaca' i el 'Cant dels Maulets'. A més, alguns seguidors de l'esquerra independentista han cremat fotografies del rei Felip V i del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena.

Presència de dirigents de Compromís i Podem

Entre els assistents a la protesta ha destacat la presència dels diputats de Compromís Mónica Álvaro, Miriam Campello i Josep Nadal. Aquest últim ha raonat la seva assistència a la concentració: "Hi assistirem per la nostra condició de demòcrates i perquè estem atemorits per tot el que està passant amb la llibertat d'expressió". Per a Nadal, el govern espanyol està "garantint un conflicte per a 25 o 30 anys", en el que ha considerat una estratègia que pretén "tapar un estat corcat que necessita els conflictes per subsistir".

Des de Podem han acudit a la concentració dos membres del consell ciutadà de la formació lila al País Valencià, Isabel Muñoz i Jaume Monfort. El també regidor a la localitat de Gata de Gorgos (Marina Alta) ha denunciat "el comportament anòmal de la democràcia espanyola" i ha reclamat "una solució política i no judicial" a la situació que es viu a Catalunya. El dirigent de Podem ha assegurat que "s'estan empresonant persones per raons polítiques".

Representants culturals

També han mostrat el seu rebuig a la detenció de Carles Puigdemont i a l'empresonament del candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya, Jordi Turull, així com de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i dels consellers Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, r epresentants del sector cultural com l'editor Eliseu Climent, el cantant Vicent Torrent o el president d'Escola Valenciana, Vicent Moreno.

A més de la concentració a València, també ha tingut lloc una protesta a la ciutat de Vila-real (Plana Baixa). Tot i que inicialment estava prevista per a avui, en el cas d'Alacant la manifestació se celebrarà demà, igual que a les capitals del Baix Vinalopó i la Marina Alta, Elx i Dénia.