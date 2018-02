Diversos empresaris ratifiquen que Orange Market va pagar actes del PP valencià

Diversos empresaris han assegurat avui en el judici pel presumpte finançament il·legal del Partit Popular que Orange Market, la filial valenciana de Gürtel, va ser la que va pagar els serveis que les seves societats van realitzar per al PP valencià. Entre els actes, hi ha un míting en què va participar el president del govern espanyol, Mariano Rajoy.

L'Audiència Nacional ha reprès aquest matí la vista d'aquesta causa amb el testimoni del propietari de la pirotècnia Caballer, que ha corroborat amb documentació que va ser Orange Market la que va abonar els 15.000 euros per als focs artificials que el PP va encarregar a la seva empresa per al míting del 6 de març del 2008 a la plaça de bous de València.

Dos representants d'empreses de muntatge i decoració d'escenaris per a esdeveniments també han afirmat que van facturar a Orange Market més de 100.000 euros cadascun i que els actes del PP els pagava aquesta empresa.

'Modus operandi'

Segons la fiscalia, el PP valencià va contractar a Orange Market serveis que van abonar de manera irregular, un part en efectiu i una altra part a través de tercers, i que no van quedar reflectits ni en la facturació ni en la comptabilitat. El ministeri fiscal manté que aquests serveis van ser realment abonats per empresaris que per llei no podien fer donacions al PP per tenir contractes amb administracions públiques valencianes i que per satisfer el deute del partit van fer pagaments per suposats serveis prestats per Orange Market a les seves empreses, però que en realitat no s'havien produït.