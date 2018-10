Rubén Martínez Dalmau serà el candidat de Podem a la presidència de la Generalitat Valenciana

El professor de dret de la Universitat de València Rubén Martínez Dalmau serà el candidat de Podem a la presidència de la Generalitat. Així ho han anunciat els principals líders de la formació lila: el secretari general del partit, Antonio Estañ, la senadora Pilar Lima i la diputada Beatriu Gascó, que mitjançant un comunicat han fet públic el seu suport al polític de Teulada (Marina Alta).

Per la seva banda, el diputat autonòmic i ex secretari general de Podem Antonio Montiel també ha confirmat la seva preinscripció per participar en les primàries per a la confecció de les llistes autonòmiques per als comicis de l'any que ve.

Avui dimarts finalitza la fase de presentació dels precandidats per a les candidatures a la Generalitat Valenciana i les Corts, que hauran de ser triats en primàries.