Acaben el gruix dels treballs a un tram de 4 quilòmetres del port de la Bonaigua

El gruix de les obres de la C-28 al port de la Bonaigua, entre Vaquèira, a la Val d'Aran, i el límit amb el Pallars Sobirà ja estan pràcticament finalitzades i els vehicles ja circulen per l'ample de la carretera. Fins ara estava regulada la circulació amb semàfors a causa de les obres de condicionament i millora de la carretera. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha visitat aquest dimarts l'obra que ha suposat una inversió de prop de 7 milions d'euros. Falta per executar l'última capa de paviment, que està previst que es faci passat l'hivern. Aquests treballs, que afecten un tram d'uns 4 quilòmetres, han de permetre millorar la comoditat i la seguretat en la conducció, segons Gavín. El Departament de Territori i Sostenibilitat va iniciar les obres l'estiu del 2018.

Els treballs han consistit principalment en l' eixamplament de la carretera dels 5-6 metres que tenia fins a assolir una calçada de 7 metres (3,5 metres d'amplada per carril de la circulació), més 0,5 metres de berma per col·locar la barrera de seguretat i una cuneta transitable d'1 metre d'amplada. Així mateix, aquesta actuació també ha inclòs la millora de la senyalització vertical i horitzontal, de les barreres de seguretat i dels elements de drenatge.

Gavín ha explicat que el Govern "té una agenda permanent amb inversions per a la millora de les connexions entre la Val d'Aran i el Pallars Sobirà i dels accessos al Pirineu", i "aquesta crisi per la covid-19 no solament no ens aturarà aquesta agenda, sinó que ens farà prioritzar-la". Aquesta obra s'afegeix a altres treballs de millora a la xarxa viària d'aquest àmbit duts a terme en els últims anys o en projecte. En el cas de la C-28, s'han executat obres de condicionament en diversos trams i també s'han instal·lat elements de protecció contra allaus.