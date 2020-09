L'Alt Pirineu aconsegueix controlar la taxa de reproducció del covid-19

Després de dies amb la taxa de reproducció del covid-19 (Rho) disparada a moltes comarques, el conjunt de l'Alt Pirineu i Aran ha aconseguit controlar-la. Aquest indicador estableix a quantes persones pot infectar una persona malalta de covid-19. L'ideal és que la taxa estigui per sota d'1, ja que vol dir que una persona malalta infecta a menys d'una persona sana. Feia dies que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran aquesta taxa estava per sobre d'1 i en el cas de Cerdanya havia arribat a enfilar-se fins a pràcticament 4.

Segons les darreres dades ofertes per Salut, a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, l'Rho ha passat en 24 hores d'1,04 a 0,88. Pel que fa al risc de rebrot, també ha baixat de 200 a 182,82, de manera que l'Alt Pirineu i Aran ja no és de les que presenta un major risc de tot Catalunya, com havia passat les darreres setmanes. En les darreres 24 hores, mentrestant, s'han confirmat 19 positius més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia ja és de 781 .

Per comarques, on la situació segueix més complicada, tot i que amb una clara tendència a la millora, és a l' Alt Urgell, especialment al nord, degut als rebrots de fa unes setmanes a la Seu d'Urgell. En aquest municipi, i segons les darreres dades ofertes per l'Ajuntament, el risc de rebrot ha baixat en les darreres hores de 570,5 fins a 464,88, tot i que segueix molt per sobre del llindar de risc alt, que és 100. El que ja es troba en xifres positives és l'Rho, que ha passat d'1,07 a 0,82. En les darreres hores s'han notificat dos nous casos de covid-19, que s'han aïllat a casa (ara mateix hi ha 56 persones en aquesta situació). També hi ha 325 persones més confinades per precaució, en ser contacte de risc. Al Sant Hospital, mentrestant, s'hi mantenen dues persones ingressades amb covid-19. Al conjunt de l'Alt Urgell, el risc de rebrot ha baixat de 417 a 344,29 i l'Rho ha passat d'1,08 a 0,83.

La situació també millora a Cerdanya, que passa d'un risc de 284,64 a un de 242,84. L'Rho també segueix baixant, tot i que encara està per sobre d'1 (passa d'1,34 a 1,08). Segons dades del mateix centre, actualment a l'Hospital de Cerdanya hi ha tres persones ingressades amb covid-19 i dos possibles casos ingressats pendents de diagnòstic.

El Pallars Jussà, per la seva banda, experimenta un increment del risc de rebrot, passant de 68,92 a 82,31, i també de l'Rho, que passa de 0,83 a 0,90. A l'Hospital del Pallars, però, segueix sense haver-hi cap ingressat per covid-19. Al Pallars Sobirà, mentrestant, la situació és molt diferent, ja que la comarca s'encamina cap al risc gairebé inexistent. Així, en les últimes 24 hores ha passat de 21,88 a 14,59, i d'una Rho de 0,43 a una de 0,29.

Empitjora la Val d'Aran

On la situació empitjora és a l'Aran, que ha passa de risc baix (26,87) a risc alt (102,1) en només 24 hores. El que també ha pujat és l'Rho, passant de 0,50 a 1,36. Actualment, a l'Espitau Val d'Aran hi ha dues persones ingressades per covid-19. L'Alta Ribagorça, mentestant, segueix amb risc zero i cap nou positiu.