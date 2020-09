L'Alt Pirineu i Aran confirmen la millora de la situació sanitària

La situació sanitària derivada del covid-19 segueix millorant a l'Alt Pirineu i Aran. Tot i que encara hi ha dues comarques amb risc molt alt, l'Alt Urgell i Cerdanya, les dades de conjunt i també les particulars d'aquests dos territoris són cada dia més favorables. A nivell d'Alt Pirineu i Aran, la regió sanitària es troba actualment amb un risc alt, de 200, però més baix que fa 24 hores, quan era de 222,5. Pel que fa a la taxa de reproducció de la malaltia (Rho), que és la que indica a quantes persones pot infectar un malalt de covid-19, aquesta també ha baixat, passant d'1,19 a 1,04. L'objectiu és que estigui per sota d'1. En les últimes hores, però, s'han detectat dotze nous positius, cinc d'ells a la Val d'Aran, de manera que el total des de l'inici de la pandèmia ja s'enfila fins a 762. La regió segueix sent la segona amb un risc més alt de rebrot de tot el país, després de la de Ponent.

Per comarques, l'Alt Urgell, i especialment el nord de la comarca, segueix sent la zona amb un risc més elevat, degut als brots de fa unes setmanes a la Seu d'Urgell. En aquest municipi, el risc de rebrot ha baixat en les darreres hores, passant de 685,57 a 570,5, igual que l'Rho, que ha baixat d'1,29 a 1,07. En les darreres 24 hores hi ha hagut dos nous positius de covid-19, que han quedat confinats a casa. A hores d'ara, hi ha 59 persones aïllades per la malaltia i 343 més per ser contacte de risc. Dues xifres, però, que també va baixant dia rere dia. Al Sant Hospital, mentrestant, segueixen havent-hi dues persones ingressades. Pel que fa al conjunt de l'Alt Urgell, el risc de rebrot ha baixat de 482,54 a 417 i l'Rho d'1,25 a 1,08.

La taxa de reproducció s'apropa a 1 a Cerdanya

A Cerdanya, mentrestant, el risc de rebrot ha experimentat un lleuger ascens en les darreres 24 hores, passant de 276,22 a 284,64, però l'Rho -que havia estat disparada, arribant gairebé a 4- ha baixat d'1,41 a 1,34, de manera que poc a poc es va apropant a 1. Actualment a l'Hospital de Cerdanya s'hi mantenen tres pacients ingressats, igual que fa 24 hores, i estan a l'espera de diagnòstic dos possibles casos més.

On també hi ha hagut un lleuger ascens del risc de rebrot és al Pallars Jussà, que ha passat de 67,73 a 68,92, tot i que l'Rho també ha baixat i se situa ja per sota d'1, que és el desitjable (ha passat d'1,02 a 0,83). Al Pallars Sobirà, mentrestant, hi segueixen baixant tant el risc de rebrot (de 29,18 a 21,88) com l'Rho (de 0,57 a 0,43). Les dues comarques segueixen sense cap persona hospitalitzada.

L'Aran passa a risc baix

A la Val d'Aran, tot i aquests cinc positius detectats darrerament, el risc de rebrot segueix baixant i se situa en un nivell baix, ja que en les darreres hores ha passat de 41,45 -moderat- a 26,87. L'Rho també baixa de 0,64 a 0,50. Actualment a l'Espitau Val d'Aran s'hi mantenen dos hospitalitzats però ja no hi ha ningú a l'UCI. Finalment, l'Alta Ribagorça segueix sense casos i amb risc zero.