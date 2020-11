L'Alt Urgell manté el Workshop Ocupacional però el farà virtual

L'Alt Urgell mantindrà el Workshop Ocupacional, que enguany arriba a la sisena edició, però el farà en un format virtual degut, per una banda, a la limitació de la mobilitat, i per altra banda, "per adaptar-se als nous temps", tal com han donat a conèixer des del Consell Comarcal, que és un dels organitzadors. En una primera fase es realitzarà un recull de les ofertes de feina que hagin facilitat les empreses participants per a, posteriorment, oferir a les persones que busquin feina l'opció d'inscriure's en aquelles ofertes per a les quals compleixin els requisits. En una última fase es preveu que les empreses, una vegada valorats els currículums rebuts, puguin dur a terme entrevistes virtuals de feina.

El Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu (CETAP) posarà a disposició de les persones candidates que no disposin de mitjans tècnics un espai per a realitzar entrevistes en línia. Paral·lelament es farà un taller virtual sobre "Eines per fer una bona entrevista online", que tindrà lloc el pròxim 26 de novembre de 10h a 12h i anirà a càrrec de Waitala. Pròximament s'obriran les inscripcions per a participar-hi i, igualment, totes aquelles persones que no disposin de mitjans per a poder seguir el taller virtual podran seguir-lo des del CETAP presencialment amb inscripció prèvia.

L'esdeveniment està organitzat conjuntament per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i l'Oficina Jove de l'Alt Urgell. Un dels objectius és precisament facilitar l'obtenció de feina per part de persones de la comarca que n'estiguin cercant. Igual que els altres anys, hi podran participar empreses de l'Alt Urgell, Cerdanya i el Principat d'Andorra amb l'objectiu d'afavorir la contractació de persones desocupades. Les empreses provenen de diversos sectors econòmics com l'hostaleria i el comerç, l'administració d'empreses i la informàtica, entre altres.

Aquelles empreses que vulguin participar al Workshop ocupacional d'enguany o que disposin d'ofertes de feina i que busquin candidats poden contactar directament amb treball.alturgell@oficinajove.cat.