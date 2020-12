L'Alt Urgell posa en marxa una nova campanya de recollida de joguines

Coincidint amb l'arribada de les festes de Nadal, l'Alt Urgell ha posat en marxa una campanya de recollida de joguines i de diners. Sota el títol 'Cap infant sense il·lusió. El nostre comerç també hi juga', hi participen diversos comerços de la Seu d'Urgell, Oliana, Organyà i Coll de Nargó, amb la col·laboració de Serveis Socials, Sedis Bàsquet, Club Hoquei i Patinatge Artístic Cadí-la Seu d'Urgell, Club Cadí Canoë-Kayak, EDFOR, Càritas, Intress, Associació Hostaleria Alt Urgell i Caser. La recollida s'allargarà fins al pròxim 30 de desembre, per tal que els infants puguin rebre les joguines per Reis.

La presentació d'aquesta renovada campanya ha tingut lloc aquest dilluns al Racó dels Desitjos del Món Màgic de les Muntanyes de la Seu d'Urgell. Hi han pres part la tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Marian Lamolla, i la regidora d'Infància i de Comerç, Núria Tomàs, així com els presidents dels clubs esportius Sedis Bàsquet, Pere Porta, el Club Hoquei i Patinatge Artístic Cadí-la Seu d'Urgell, Joan Garreta, i el president del Club Cadí Canoë-Kayak, Marc Vicente.

Marian Lamolla ha manifestat que la campanya "té com a objectiu que els nens i nenes de la Seu i comarca de famílies en risc d'exclusió social rebin el regal que han demanat per carta als Reis Mags d'Orient". "Aquesta campanya ve marcada enguany per la pandèmia i s'ha hagut reinventar perquè cap infant es quedi sense la seva il·lusió", ha afegit Lamolla.

Per la seva part, Núria Tomàs ha explicat com la campanya d'enguany s'ha reconvertit a causa de l'actual situació sanitària: "aquest any volíem fer una campanya que a la vegada pogués beneficiar el comerç de la Seu d'Urgell. Per això, hem ampliat els articles a joguines, papereria, llibreria, roba infantil i esport".

Així, cada comerç dedicat a algun d'aquests articles, i que hagi volgut participar en la campanya, tindrà una caixa i una guardiola específiques per a l'ocasió. Tothom que vulgui fer una donació per als infants podrà comprar un article a un dels comerços i dipositar-lo a la caixa de l'establiment on fa la compra. També hi ha l'opció de fer una donació econòmica a la guardiola. Aquests diners es gastaran en algun article per als infants en aquell mateix comerç. "D'aquesta manera el comerç en particular surt beneficiat de les compres que es facin", ha reblat Tomàs.

Val a dir també que aquest any s'hi han afegit comerços i ajuntaments dels municipis alturgellencs d'Oliana, Organyà i Coll de Nargó. En total, hi participen vint comerços: setze a la Seu, dos a Organyà, un a Oliana i un a Coll de Nargó. També tindran guardioles a l'Ajuntament i a l'Oficina de Turisme d'Oliana.

Pel que fa a les capses i les guardioles on es recullen joguines i donatius que hi ha ubicades als comerços, establiments i ajuntaments col·laboradors, aquestes han estat elaborades pel Servei d'Integració Socioeducativa, el Club Social El Picot i el centre prelaboral INTRESS, als quals Marian Lamolla ha volgut "agrair públicament la seva col·laboració".

Per la seva part, Pere Porta, en representació dels quatre clubs esportius de la Seu d'Urgell que participen en aquesta campanya de recollida de joguines, ha destacat que "aquesta campanya, impulsada des de fa cinc anys pel Sedis Bàsquet juntament amb Càritas i Caser Oliana, i on hi prenen part des de l'any passat el Club Hoquei i Patinatge Artístic Cadí-la Seu d'Urgell i l'Escola de Futbol Orgèl·lia (EDFOR), enguany també compta amb el Club Cadí Canoë-Kayak".

Porta ha manifestat que "participar en aquesta campanya és motiu d'alegria, i que malgrat que enguany sigui diferent perquè no podem recollir joguines a les instal·lacions esportives degut a les circumstàncies sanitàries que vivim, ens hem adaptat per tal que cap infant es quedi sense la seva il·lusió".