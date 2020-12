L'Alta Cerdanya demana obrir les estacions d'esquí per Nadal

Els representants polítics dels ajuntaments de l' Alta Cerdanya agrupats a la Comunitat de Comunes Pirineus Cerdanya, així com l'empresa municipal que gestiona l'estació d'esquí de Portè Pimorent, han aprovat una moció on demanen al govern francès que permeti obrir les estacions de la comarca per les festes de Nadal. Recordem que la idea de l'executiu francès és que les estacions no obrin fins passades les festes, en considerar que si ho fan es generaria una mobilitat perillosa durant aquelles dates en termes de salut.

La moció la signen representants d'Angostrina, Dorres, Èguet, Enveig, Er, Estavar, la Guingueta d'Ix, la Tor de Querol, Llo, Naüja, Oceja, Palau, Porta, Portè, Sallagosa, Santa Llocaia, Targasona, Ur i Vallcebollera; així com l'empresa municipal gestora de l'estació de Portè Pimorent. En ella demanen al govern que " tingui en compte l'especificitat de cada serralada a l'hora de prendre decisions sobre l'obertura de les estacions". En aquest sentit, assenyalen que a l'Alta Cerdanya, les estacions d'esquí tenen unes dimensions "de mida humana", que permeten controlar de forma natural les distàncies de seguretat, contraposant-les, sense dir-ho obertament, amb les d'altres territoris més massificats, com els Alps.

També alerten que decidir unilateralment el tancament de les estacions durant les festes de Nadal significa un cop duríssim per a l'economia del territori, sense tenir-ne en compte les especificitats locals. A més, apunten que, després dels esforços que s'han fet per oferir unes condicions d'esquí segures en matèria sanitària, aquesta decisió del govern francès els sembla injusta. En aquest sentit, insisteixen que la baixa densitat de població de la comarca, fins i tot en temporada alta, així com el fet que les taxes d'incidència són inferiors a la mitjana estatal, regional i departamental, són uns aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar el risc de contagi de cada territori.

En la moció també posen en dubte l'argument esgrimit per part del govern, que assenyalava la necessitat de mantenir les estacions tancades per no propiciar accidents d'esquí que omplin més els hospitals. Els representants de l'Alta Cerdanya, però, diuen que això és contraproduent, ja que el fet que es pugui seguir accedint a la muntanya sense la regulació que ofereixen les estacions encara pot afavorir més els accidents de la gent menys experta. També apunten que el nombre d'incidències traumatològiques derivades d'accidents d'esquí en estacions és molt baix, segons les estadístiques. Igualment, assenyalen que els professionals de les estacions estan preparats per garantir una obertura on es respectin les mesures bàsiques de seguretat sanitària.

Per tot plegat, demanen que s'autoritzi l'obertura de les estacions de la comarca ja durant les vacances escolars de Nadal. En cas que això no sigui així, reclamen celeritat en l'arribada de mesures compensatòries per als gestors i treballadors de les estacions així com per als municipis i els altres sectors afectats per aquest tancament. En aquest sentit, apunten que aquest període de vacances aporta més de 50 milions d'euros al sector. També recorden que l'any 2020, l'Alta Cerdanya ja s'ha vist negativament afectada el primer trimestre de l'any pel tancament de la carretera N-116 -la principal via d'accés a Perpinyà- arran de la important esllavissada que hi va haver a Fetges; i el segon i el tercer trimestre pels diferents confinaments.