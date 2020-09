Aucupacion otelèra deth 77,2% ena Val d'Aran aguest agost

Pendent eth plen ordinari deth Conselh Generau d’Aran celebrat aguest diuendres, eth sindic d’Aran, Francés Boya, a presentat un balanç toristic d’aguesta tempsada d’ostiu, qu’a auut ues chifres fòrça superiors as demorades pr’amor dera situacion sanitària actuau. “Eth balanç d’aguest ostiu des deth punt de vista economic ei fòrça positiu e n’èm plan satisfèti”, a assegurat eth sindic d’Aran, en tot híger que: “era sason comencèc un shinhau per dejós qu’er an passat pr’amor deth bròt ena zòna deth Segrià e es informacions confuses que se’n dauen e que provoquèren enquia un 20% d’anullacions, mès Aran a sabut demostrar qu’ei ua destinacion segura gràcies ath gran trabalh qu’a amiat a tèrme eth sector toristic deth país”.

A despièch qu’eth mes de junhsèga comencèc damb fòrça bones previsions, finaument se registrèc ua aucupacion otelèra deth 40,3%, un 9% mens qu’era der an anterior, e enes oficines de torisme i auec ua disminucion de clients d’enquia 3.000 persones. Totun, eth mes d’agost s’a barrat damb ua aucupacion otelèra deth 77,2%, mentre qu’era de 2019 auie estat de 68,1%, ei a díder, que s’a experimentat un creishement deth 9,1%. Enes campings s’a produsit tanben un aument d’ath torn deth 3% enes bungalows respècte ar an anterior, mès er airau qu’a patit un increment mès notable an estat es segones residéncies.

En çò que tanh as visites as oficines de torisme pendent eth mes d’agost, s’a experimentat ua disminucion d’ath torn de 1.000 clients, mès cau destacar que, pendent es dus mesi qu’era app toristica GuidAran pòrte en foncionament, s’an realizat apuprètz 4.000 descargues dera aplicacion e un totau de 215.000 visites.

Es diferents atractius toristics dera Val d’Aran an patit tanben un increment de visitants, coma ei eth cas de Colomèrs, per exemple, a on s’an atengut aguest mes d’agost a mès de 10.000 persones deuant des 7.800 der an passat. Es dues prumères setmanes de seteme tanben patissen un increment d’enquiath 13% d’aucupacion otelèra respècte a 2019, damb ua mieja d’aucupacion d’ath torn deth 51%. Pera sua part, es bungalows en aguestes dues setmanes an viscut un increment d’un 50% respècte ar an anterior damb ua aucupacion deth 56,3%. Ath delà, s’a experimentat tanben un increment ena despesa mieja des visitants enes comèrci e locaus de restauracion pendent aguest ostiu.

“Des deth Conselh Generau d’Aran, a trauès de Foment Torisme Val d’Aran, auem metut en foncionament ua sèrie de projèctes coma Cornèrs d’Aran, Mercats d’Aran o eth Mes deth Benèster, qu’ei actuaument en marcha, e qu’an foncionat fòrça ben”, a assegurat Boya. En cas dera iniciatiua Cornèrs d’Aran, i an participat mès de 1.600 persones en grops redusidi, qu’an gaudit autant des activitats diürnes coma nocturnes, coneishent de prumèra man er entorn mès tanben era cultura e istòria araneses a trauès de rotes de dues ores de durada pes lòcs mès emblematics deth territòri.

“Aguest ostiu de nauta afluéncia mos a servit tanben entà constatar es problematiques mès immediates que mos cau resòlver, coma ei eth cas dera regulacion der accès motorizat ath miei naturau”, explicaue eth sindic d’Aran, higent que: “en aguest sens, dejà trabalham en un Plan de Sostenibilitat Toristica dera Val d’Aran que mos a de perméter hèr front as besonhs deth territòri e milhorar en aqueri aspèctes qu’ac precisen”.